16:13 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Лукашенко анонсировал свой визит в Дубай
Белорусский лидер также планирует переговоры с главами африканских государств, которые он должен посетить с официальными визитами.
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МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Текущий год оказался напряженным, особенно в летний и осенний период, заявил в понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости на совещании с высокопоставленными чиновниками.
По его словам, это привело к тому, что часть запланированных визитов в иностранные государства была перенесена на зимний период. Были достигнуты договоренности о посещении Экваториальной Гвинеи и Зимбабве.
«Отдельные страны мы договаривались посетить. Я думаю, что на саммите по климату, который состоится в ближайшее время в Дубае, повстречаюсь с президентами отдельных африканских государств и договорюсь с ними о переговорах и при необходимости — визитах в африканские страны», — сказал Лукашенко.
Он также напомнил, что у него есть договоренность с зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой о развитии сотрудничества с Мозамбиком по тем же направлениям, что и с южноафриканской страной.
Белорусский лидер заявил о планах встретиться в Дубае с лидером Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, чтобы обсудить обстоятельства предстоящей поездки.
Также Лукашенко поинтересовался, как развиваются отношения с Китаем, потому что сотрудничество с этой страной чрезвычайно важно для республики.
В завершение глава государства рассказал, что в ближайшее время Турцию посетит премьер-министр Роман Головченко, а затем с визитом в Малую Азию направится и сам Лукашенко.
Ранее стало известно, что ежегодный климатический саммит ООН начнется в Дубае 30 ноября и продлится до 12 декабря. Планируется, что в ОАЭ прилетят генсек ООН Антониу Гутерриш, а также иностранные политики.