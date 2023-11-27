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16:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Депутаты Волгоградской областной думы потратят на фуршеты 900 тыс. рублей

Избранники народа потратят из бюджетных средств около миллиона рублей на еду.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская областная дума заплатит 900 тысяч рублей за оказание услуг по приему и обслуживанию делегаций и приглашенных лиц для нужд регпарламента.

На эту сумму из бюджетных средств фирма ООО «Бриошь» организует гостям фуршеты, как сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на сайт госзакупок.

Стоит отметить, что московская фирма была единственным участником аукциона. Фирма должна обеспечить по заявкам заказчика горячими и холодными закусками, сырными и овощными тарелками, а также выпечкой, мясными и рыбными блюдами.

Исполнитель должен обеспечивать заказчика фарфоровой посудой, столами, официантами, а также быть готовым выезжать на мероприятия.

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