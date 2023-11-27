19:10 (мск), источник: Нижегородская правда
Юрий Шалабаев поделил обязанности между своими заместителями
Теперь каждый из замов будет курировать работу нескольких департаментов.
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Мэр Юрий Шалабаев разделил обязанности между первыми заместителями главы администрации Нижнего Новгорода. Соответствующий документ опубликовали на сайте городской администрации.
Теперь каждый из замов будет курировать работу нескольких департаментов.
Так, Денис Скалкин будет отвечать за работу департаментов жилья и инженерной инфраструктуры; градостроительного развития и архитектуры; а также строительства и капитального ремонта. Помимо этого, он будет заниматься вопросами жилищно-коммунального хозяйства, ликвидации ЧС, территориального планирования, развития строительного комплекса, ремонта городских объектов. Он также отвечает за департаменты по туризму, IT, цифровой трансформации, экономическому развитию и инвестициям.
Леонид Стрельцов несет ответственность за работу департаментов образования; культуры; физической культуры и спорта; и по социальной политике. Он курирует вопросы детского образования, условий присмотра и ухода за детьми, работы летних лагерей, деятельности культурных учреждений, популяризации спорта, сохранения памятников истории и культуры, адресной помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Антон Максимов курируют деятельность департаментов транспорта и дорожного хозяйства; благоустройства; и управления административно-технического и муниципального контроля. Под его ведомством находится организация ремонта дорог, развития транспорта и транспортной инфраструктуры, благоустройства и порядка, озеленения территории, демонтажа построек, создания мест для ТКО.
Ирина Кондырева отвечает за департамент кадровой политики и развития муниципального управления; социальных коммуникаций и молодежной политики; по безопасности и мобилизационной подготовке; и управления информационной политики. В ее работе находятся вопросы кадровой политики, противодействия коррупции в администрации Нижнего Новгорода; распространения официальной информации о деятельности мэрии, молодежной политики и др.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что информация о назначении мэром Вологды Ивана Носкова оказалась фейком.