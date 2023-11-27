17:07 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Брыло освобожден от должности в связи с проступком
Ранее чиновник был переведен с поста министра сельского хозяйства и продовольствия на должность президентского помощника по Витебской области.
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МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Помощник президента Беларуси — инспектор по Витебской области Игорь Брыло освобожден от должности, сообщила пресс-служба президента республики.
Формулировка согласно указу: в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе.
Пока что этот документ не опубликован, но уже зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов. Это указ № 374, который называется кратко «Об И. В. Брыло».
Игорь Брыло — уроженец Борисова. Является кандидатом сельскохозяйственных наук. Первое высшее образование получил в Витебской государственной академии ветеринарной медицины, которую окончил в 1996 году. Затем в 2008-м окончил Белорусский государственный экономический университет, а в 2015-м — Академию управления при президенте.
Долгое время работал в аграрном секторе. В 2011—2013 годах был первым заместителем председателя, начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Борисовского райисполкома.
С 2013 года — замминистра сельского хозяйства и продовольствия, потом первый заместитель, а в 2022-м — глава Минсельхозпрода. В июле 2023 года был назначен помощником президента — инспектором по Витебской области.
Назначая Брыло помощником, президент Александр Лукашенко отмечал, что не отправляет чиновника в ссылку в регион, и спокойной жизни для властей области не будет.
«…Мне, Игорь, докладывать еженедельно о ситуации в Витебской области. Похоже, там забыли, что надо работать. И все ждут. Какая-то надежда у них, что придет кто-то, деньги принесет и еще чего-то. Ты знаешь наши подходы там. Должно быть реализовано. Вместе с Субботиным (губернатором Витебской области — Sputnik) за это головой отвечаешь», — говорил тогда он.
Позже, в ноябре 2023 года, на крупном совещании Лукашенко сообщил, что раскрыта коррупционная схема в экспорте продовольствия. В том числе с ней была связана госкомпания «Бабушкина крынка». По этому делу задержали 26 человек, из которых 15 заключили под стражу. Появились неофициальные сообщения о том, что якобы задержан и Брыло.
«Полученная информация показала, что реализация схемы не могла осуществляться без участия должностных лиц предприятий и госорганов. Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко — Sputnik), тоже ответите, если будут там ваши лица. Там светятся и члены правительства», — заявил тогда президент.