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20:53 (мск), источник: Ведомости

Боррель заявил о бессмысленности гумпомощи в случае продолжения войны в Газе

Гуманитарные поставки жителям сектора Газа не будут иметь смысла, если военный конфликт продолжится. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Источник: AP 2023

«Гуманитарная пауза и гуманитарные поставки — это отличная новость, но этого недостаточно. Бессмысленно давать гуманитарную помощь тем, кто завтра будет убит, поэтому необходимо прекратить бомбардировки Газы. Нужно решение конфликта, а для этого нужны конкретные шаги вперед», — сказал Боррель на пресс-конференции в Барселоне по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья, в котором участвовали порядка 40 стран. Израиль от участия отказался.

Боррель также вновь призвал продлить режим прекращения огня. По его словам, все участники форума согласны с необходимостью установления долгосрочного мира на основании принципа двух государств.

По мнению главы дипломатии ЕС, чтобы палестинская группировка «Хамас» лишилась контроля над Газой и город не превратился в «колыбель терроризма», необходимо помочь руководству Палестины возобновить работу на этой территории, освободить всех заложников и не допустить, чтобы Израиль продолжал там «колонизацию».

10 ноября глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что она готова контролировать вопросы безопасности в Газе после завершения боевых действий, если начнется процесс создания палестинского государства.

Военный конфликт начался 7 октября, когда палестинская группировка «Хамас» напала на южные районы Израиля. Погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи». С палестинской стороны, по последним данным, погибли более 13 000 мирных жителей, включая порядка 5500 детей и 3500 женщин.

Временное перемирие между Израилем и группировкой «Хамас» объявлено с 24 ноября и должно продлиться в течение четырех дней. За это время планируется обменять 50 заложников «Хамаса» на 150 освобожденных из тюрем палестинских женщин и подростков.

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