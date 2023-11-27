19:51 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Моравецкий принес присягу премьера Польши
Теперь политик должен получить одобрение у сейма, где у партии «Право и Справедливость» нет большинства, что делает это практически невозможным.
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МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда привел Матеуша Моравецкого к присяге в качестве главы правительства республики.
В церемонии, которая состоялась в президентском дворце, принимали участие и другие министры, вошедшие в правительство, сформированное Моравецким.
Теперь правительство должно получить вотум доверия в сейме. С этим могут возникнуть сложности, потому что партия «Право и Справедливость» на прошедших выборах набрала больше голосов, чем остальные, но недостаточно, чтобы сформировать парламентское большинство.
По итогам выборов 15 октября «Право и Справедливость» получила 194 места в сейме, «Гражданская коалиция» — 157, «Третий путь» — 65, «Левые» — 26. Коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» досталось 18 мест.
Несмотря на то, что пока еще правящая партия назвала себя победителем избирательной кампании, «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» сформировали коалицию во главе с Дональдом Туском.
Если правительство Моравецкого провалится в польском парламенте, то выбирать кандидата на должность премьера будет уже не президент, а сейм.