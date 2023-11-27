Замглавы МИД Рябков не видит перспектив для улучшения отношений между РФ и США

«Я не думаю, что диалог возобновится в обозримой перспективе в том виде, как он практиковался до момента, когда США его в одностороннем порядке прервали», — сказал Рябков. По его словам, в последнее время произошло множество событий, которые способствовали разрушению основы для конструктивного диалога по вопросам, важным в долгосрочной перспективе.
«Ответственность за это на Вашингтоне. Мы действительно получили документ, который очерчивает целый ряд пожеланий или ожиданий Вашингтона применительно к тому, что хотелось бы ему в этой сфере с нами, чего они добиваются, к чему они стремятся», — сказал Рябков.
Он также пояснил, что улучшение отношений не зависит от того, кто будет следующим президентом США и как распределятся силы в палатах Конгресса.
По информации ТАСС, Рябков исключил встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном на совещании глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии.
«Нет, [американская сторона не запрашивала] и не будет запрашивать. И встречи не будет», — заявил Рябков.
24 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил, что контактов между Россией и США по вопросам стратегической стабильности и контролю над вооружениями пока не планируется, хотя потребность в этом есть.
В начале ноября Лавров заявлял, что Вашингтон поднимает тему по возобновлению переговоров по стратегической стабильности.
«Они [США] нам передали бумагу, где стали излагать свои призывы, известные нам достаточно давно, о необходимости возобновить контакты по стратегической стабильности, [поскольку] мы несем ответственность, как ядерные державы», — сказал министр.
В феврале 2023 г. президент России Владимир Путин объявил о решении приостановить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях, который был подписан в 2010 г. действующими тогда президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Документом предусматривалось сокращение стратегических ядерных сил, инспекции в местах производства и развертывания вооружений, а также обмен данными телеметрии при испытаниях новых типов ракет.