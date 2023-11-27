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23:47 (мск), источник: © РИА Новости

Болгария разрешила пролет самолета Лаврова в своем воздушном пространстве

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Болгария разрешила самолету главы МИД России Сергея Лаврова пролететь над страной для участия в саммите ОБСЕ в Северной Македонии, сообщили РИА Новости в посольстве в Софии.

Источник: РИА "Новости"

«Да, подтверждаем», — заявили в дипмиссии в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее сегодня Лавров на мероприятии «Примаковские чтения» сообщил, что Болгария пообещала открыть воздушное пространство для российского самолета. На прошлой неделе аналогичное решение приняла Северная Македония.

В свою очередь, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что такой шаг не будет считаться нарушением санкций против Москвы.

В начале ноября замглавы МИД Александр Грушко заявил РИА Новости, что Россия получила приглашение на мероприятие ОБСЕ в Северной Македонии и планирует участвовать в нем на уровне министра.

Ежегодная встреча глав МИД 57 государств — участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Как уточнялось, это мероприятие состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.

В прошлом году, когда в организации председательствовала Польша, Варшава отказала Лаврову в участии в заседании в городе Лодзь в начале декабря. Министр, комментируя эту ситуацию, заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить ОБСЕ.

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