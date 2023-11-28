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Спецоперация на Украине
04:41 (мск), источник: © РИА Новости

Польша обратилась к Украине из-за ситуации на границе

ВАРШАВА, 28 ноя — РИА Новости. Варшава просит Киев отменить регистрацию большегрузных автомобилей, возвращающихся на территорию Евросоюза порожними, сообщает министерство инфраструктуры Польши.

Источник: Reuters

«Министр Анджей Адамчик попросил правительство Киева исключить требование о регистрации в рамках электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины на территорию ЕС без груза как минимум на двух пограничных пунктах», — говорится в сообщении.

Одной из причин протестов польских перевозчиков является введение украинской стороной системы так называемой электронной очереди, указали в ведомстве. В результате сильно выросло время ожидания пересечения украинско-европейской границы автомобилями из ЕС, которые возвращаются с Украины без груза.

«Это, в свою очередь, приводит к невозможности выполнения дальнейших заказов и снижению конкурентоспособности компаний», — заявили в министерстве.

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели. В субботу Владимир Зеленский признал, что Украина испытывает сложности на западной границе из-за «политических шагов» соседей, при этом он выразил надежду, что ситуация разрешится.

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