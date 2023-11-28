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01:12 (мск), источник: ТАСС

В КНДР заявили, что спутник республики сделал снимки Пентагона

СЕУЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Разведывательный спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Источник: AP 2023

По его данным, со снимками уже ознакомился лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как сообщает агентство Reuters, разведывательный спутник также сделал фотографии авианосцев на американской военной базе Норфолк (штат Вирджиния).

21 ноября КНДР запустила разведывательный спутник. В ответ 22 ноября Республика Корея объявила о частичной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности. Эта мера касалась положения о бесполетных зонах. 23 ноября в Минобороны КНДР заявили, что больше не будут соблюдать все соглашение и возобновят применение мер, запрещенных документом.

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