В КНДР заявили, что спутник республики сделал снимки Пентагона

По его данным, со снимками уже ознакомился лидер КНДР Ким Чен Ын.
Как сообщает агентство Reuters, разведывательный спутник также сделал фотографии авианосцев на американской военной базе Норфолк (штат Вирджиния).
21 ноября КНДР запустила разведывательный спутник. В ответ 22 ноября Республика Корея объявила о частичной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности. Эта мера касалась положения о бесполетных зонах. 23 ноября в Минобороны КНДР заявили, что больше не будут соблюдать все соглашение и возобновят применение мер, запрещенных документом.