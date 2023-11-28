Красный Крест: «Хамас» удерживает заложников на передовой

«Заложников удерживают на поле боя, на передовой. Это очень нетипично. Если посмотреть на другие мировые конфликты, в рамках которых МККК посещает заложников или заключенных, то они обычно содержатся не на поле боя, а в безопасных зонах, где мы можем получить к ним доступ. Здесь же это поле боя, что существенно затрудняет нашу работу», — сказал господин Карбони.
Директор управления МККК добавил, что «Хамас» отказал Красному Кресту в посещении заложников. Он также выразил сожаление, что Израиль не разрешает сотрудникам МККК посетить палестинцев в израильской тюрьме, пока Красному Кресту не предоставят доступ к заложникам в секторе Газа. Он заявил, что МККК продолжает обсуждать этот вопрос с израильскими чиновниками. Господин Карбони отметил, что условия содержания заложников и заключенных — конфиденциальная информация.
В ночь на 28 ноября 11 заложников в рамках соглашения Израиля и «Хамаса» были освобождены и перешли на израильскую территорию. Израиль в рамках сделки должен передать «Хамасу» 33 палестинских заключенных. Об условиях обмена и временном прекращении огня стороны договорились 22 ноября. Позднее стало известно о договоренности продлить перемирие до 29 ноября.