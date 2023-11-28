МО РФ сообщило об уничтожении опорных пунктов ВСУ из «Тюльпана» на купянском направлении

Военное ведомство поделилось кадрами боевой работы расчета. «Целей две. Удаление — 5 и 7 км. На каждую по две мины — не больше. Находиться на огневой “Тюльпан” может всего несколько минут. Критически близкое расстояние к линии боевого соприкосновения. Точным беглым огнем дивизиона опорные пункты ВСУ были уничтожены, а противник понес значительные потери», — заявили в Минобороны России.
Как отметили в Минобороны РФ, расчет самоходного миномета выдвигался на неподготовленную огневую позицию для прикрытия действий войск на переднем крае в зоне проведения спецоперации.
«Цели приходят различные — это блиндажи, укрепрайоны, живая сила противника. Преимущества, в первую очередь, за счет мощности — 240 мм. [»Тюльпан«] является самым мощным минометом в мире — позволяет пробивать бетонные сооружения, блиндажи, укрепрайоны. Это является преимуществом по отношению к остальным артиллерийским системам», — рассказал старший офицер батареи с позывным Ирбис.
В Минобороны РФ уточнили, что сами минометчики не ведут подсчет уничтоженных объектов противника в ходе спецоперации, так как не хотят устраивать соревнование между расчетами.