03:56 (мск), источник: ТАСС

МО РФ сообщило об уничтожении опорных пунктов ВСУ из «Тюльпана» на купянском направлении

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Расчет самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» группировки войск «Запад» уничтожил укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, противник понес значительные потери. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине

Военное ведомство поделилось кадрами боевой работы расчета. «Целей две. Удаление — 5 и 7 км. На каждую по две мины — не больше. Находиться на огневой “Тюльпан” может всего несколько минут. Критически близкое расстояние к линии боевого соприкосновения. Точным беглым огнем дивизиона опорные пункты ВСУ были уничтожены, а противник понес значительные потери», — заявили в Минобороны России.

Как отметили в Минобороны РФ, расчет самоходного миномета выдвигался на неподготовленную огневую позицию для прикрытия действий войск на переднем крае в зоне проведения спецоперации.

«Цели приходят различные — это блиндажи, укрепрайоны, живая сила противника. Преимущества, в первую очередь, за счет мощности — 240 мм. [»Тюльпан«] является самым мощным минометом в мире — позволяет пробивать бетонные сооружения, блиндажи, укрепрайоны. Это является преимуществом по отношению к остальным артиллерийским системам», — рассказал старший офицер батареи с позывным Ирбис.

В Минобороны РФ уточнили, что сами минометчики не ведут подсчет уничтоженных объектов противника в ходе спецоперации, так как не хотят устраивать соревнование между расчетами.

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