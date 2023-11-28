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07:09 (мск), источник: ТАСС

Пентагон не может подтвердить достоверность данных о снимках Белого дома со спутника КНДР

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США не может подтвердить достоверность сообщений о том, что разведывательный спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона. Об этом ТАСС сообщил представитель Пентагона.

Источник: Reuters

«Мы не можем подтвердить достоверность этого утверждения», — заявил представитель американского оборонного ведомства в ответ на соответствующий запрос.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, что лидер КНДР Ким Чен Ын уже ознакомился со снимками Белого дома и Пентагона, сделанными разведывательным спутником КНДР. Как сообщало агентство, спутник также сделал фотографии авианосцев на американской военной базе Норфолк (штат Вирджиния).

21 ноября КНДР запустила разведывательный спутник. В ответ 22 ноября Республика Корея объявила о частичной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности. Эта мера касалась положения о бесполетных зонах. 23 ноября в Минобороны КНДР заявили, что больше не будут соблюдать все соглашение и возобновят применение мер, запрещенных документом.

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