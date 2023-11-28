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Спецоперация на Украине
03:29 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Рядовой из Усть-Илимска погиб в ходе спецоперации

Александр Струкалин был человеком с сильным внутренним стержнем.

Источник: IrkutskMedia.ru

Усть-Илимск простился с рядовым Александром Струкалиным, который погиб при выполнении задач специальной военной операции. Он был человеком с сильным внутренним стержнем, ответственным, добрым, открытым. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу мэра города Анны Щекиной в ВК (12+).

Александр Михайлович родился в 1982 году. После окончания школы учился в Сибирском государственном межрегиональном колледже строительства и предпринимательства. Служил в армии. Работал водителем.

Принципы и верность Родине не позволили мужчине оставаться в стороне от событий на Донбассе и Луганске. Он, как настоящий патриот, мужественно встал на защиту жителей ДНР и ЛНР, сражался за будущее нашей страны.

Мэр города выразила соболезнования родным близким погибшего военнослужащего.

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