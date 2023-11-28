До праздников. В палате представителей раскрыли судьбу пакета помощи Киеву

При этом он назвал Украину «еще одним приоритетом», добавив, что, «по мнению большинства членов конгресса», дополнительная помощь Киеву «важна». Однако он указал, что для решения данного вопроса необходимо проработать изменение пограничной политики США.
Ранее лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщил, что верхняя палата конгресса 4 декабря проведет голосование по пакетному запросу президента Джо Байдена о помощи Украине и Израилю. Шумер назвал рассмотрение этого законопроекта «одной из важнейших задач», которую необходимо решить членам конгресса.
При этом конгрессмен Майкл Тернер указывал, что пакет помощи Украине и Израилю будет «очень трудно» принять до конца года, основным препятствием является политика американских властей в отношении безопасности на южной границе США. Несмотря на включение финансирования безопасности южной границы в пакет, изменений в политике Белого дома по отношению к ней нет, отмечал он.
Администрация США ранее обратилась к конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывается рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Киеву и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.