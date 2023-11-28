05:15 (мск), источник: Коммерсантъ
Израиль и «Хамас» обменялись списками освобождаемых людей для следующего обмена
Правительство Израиля утвердило список из 50 палестинских женщин, которые будут выпущены из тюрем сегодня, 28 ноября, в рамках соглашения об обмене с палестинским движением «Хамас». Палестинская сторона в свою очередь передала Израилю список заложников, которых планируют освободить в обмен на заключенных, сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра.