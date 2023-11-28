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Спецоперация на Украине
09:57 (мск), источник: РБК

Президент Чехии признал невыполнение данных Украине обещаний

Украине поставляется недостаточно военной техники для продолжения интенсивных действий, вопреки планам Запада, заявил чешский президент Петр Павел в интервью Corriere della Sera.

Источник: AP 2023

«Мы не сдержали своих обещаний обеспечить украинцев боеприпасами для артиллерии, подготовка к [полетам на истребителях] F-16 идет не так быстро, как следовало бы», — сказал Павел.

Он напомнил, что ВСУ после поставок франко-британских ракет Storm Shadow рассчитывали получить немецкие Taurus, но Берлин еще не принял окончательное решение. По его мнению, такая ситуация создает дисбаланс в поставках, а неопределенность мешает украинской стороне заниматься военным планированием.

Журналист напомнил президенту Чехии о его словах, сказанных этим летом во время украинского наступления, что любой достигнутый к концу года результат станет основой для переговоров. Он указал Павелу, что нынешняя ситуация не выглядит для Украины хорошим началом диалога.

«Я имел в виду, что в этом году у Украины будет только один шанс на крупное контрнаступление. Контрнаступления являются дорогостоящими, трудоемкими и отнимающими много времени: невозможно провести два или три крупных наступления за один год», — ответил он.

Павел напомнил, что его оценка базировалась на нескольких факторах: скорых президентских выборах в России, США и, возможно, на Украине, запланированных на 2024 год, а также на том, что украинская инфраструктура все еще во многом разрушена.

«Населению [Украины] будет тяжело, и из-за колебаний со стороны стран, которые сейчас поддерживают Украину, чувство разочарования будет расти. И естественно, это создает ситуацию, не очень благоприятную для продолжения контрнаступательных операций», — добавил президент Чехии.

Павел в конце ноября назвал Россию главной угрозой для Европы и заявил о необходимости быть готовыми к конфликту высокой интенсивности.

Кремль с его оценкой не согласился и назвал такое мнение «истеричными настроениями». «Россия не представляет угрозы для Европы, Европа представляет угрозу для России», — считает представитель президента Дмитрий Песков. Российская сторона требует от Запада прекратить поставлять оружие Украине и заявляет, что это не помешает Москве добиться своих целей.

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