07:37 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
Радий Хабиров подарил часы ребенку из Донбасса
Радий Хабиров подарил мальчику из Донбасса часы с надписью «Глава Республики Башкортостан».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Об этом он рассказал в своих соцсетях.
Глава республики подарил часы ребенку из Донбасса. Мальчик поблагодарил Радия Хабирова и довольный убежал домой.
«У меня у самого растут сыновья, и я всегда с болью смотрю на мальчишек на военной территории. Пусть скорее мир придет на землю Донбаса. Вернее, его принесут наши парни», — отметил Хабиров.