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07:37 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Радий Хабиров подарил часы ребенку из Донбасса

Радий Хабиров подарил мальчику из Донбасса часы с надписью «Глава Республики Башкортостан».

Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Глава республики подарил часы ребенку из Донбасса. Мальчик поблагодарил Радия Хабирова и довольный убежал домой.

«У меня у самого растут сыновья, и я всегда с болью смотрю на мальчишек на военной территории. Пусть скорее мир придет на землю Донбаса. Вернее, его принесут наши парни», — отметил Хабиров.

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