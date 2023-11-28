Минск одобрил проект модернизации объектов совместной с РФ группировки войск

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Белорусское правительство приняло решение одобрить проект союзной программы по модернизации объектов тылового обеспечения для региональной белорусско-российской группировки войск, это предусмотрено постановлением Совмина № 815 от 24 ноября, которое во вторник официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
«Одобрить проект программы Союзного государства “Модернизация объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Беларуси и России” на 2023−2027 годы», — говорится в документе.
В постановлении отмечается, что проект программы был представлен Совмину белорусским оборонным ведомством и перед этим был согласован со всеми заинтересованными республиканскими органами госуправления.
Правительство также поручило Минобороны внести этот проект на рассмотрение совета министров Союзного государства в установленном порядке.
Разработка совместных программ
Ранее Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявлял, что России и Беларуси в условиях давления Запада необходимо усилить работу над разработкой программ в области обороны.
Речь идет о трех союзных программах в этой сфере. Одна из них посвящена укреплению пограничной безопасности, две другие — вопросам совершенствования инфраструктуры региональной группировки войск.
Что касается программы о модернизации объектов тылового обеспечения, планируемых к использованию региональной группировкой войск, то она, по словам Мезенцева, новая и никогда ранее в Союзном государстве не реализовывалась.