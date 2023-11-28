07:44 (мск), источник: Сиб.фм
Анатолий Локоть приказал отмыть грязный общественный транспорт
Мэр Новосибирска потребовал помыть грязный общественный транспорт.
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На аппаратном совещании в мэрии 28 ноября 2023 года Анатолий Локоть поручил чиновникам привести в порядок общественный транспорт и отмыть его.
Мэр Новосибирска отметил, что общественный транспорт должен быть чистым и аккуратным, несмотря на переменчивые погодные условия.