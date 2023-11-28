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07:44 (мск), источник: Сиб.фм

Анатолий Локоть приказал отмыть грязный общественный транспорт

Мэр Новосибирска потребовал помыть грязный общественный транспорт.

На аппаратном совещании в мэрии 28 ноября 2023 года Анатолий Локоть поручил чиновникам привести в порядок общественный транспорт и отмыть его.

Мэр Новосибирска отметил, что общественный транспорт должен быть чистым и аккуратным, несмотря на переменчивые погодные условия.

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