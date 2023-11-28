Информация об очередях паломников в Хадж станет прозрачной

Президент подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции и повышению эффективности системы общественного контроля за деятельностью государственных органов и организаций».
Согласно документу, с 1 декабря дополняется Перечень социально значимых сведений, подлежащих размещению в качестве открытых данных, в том числе:
Это предусмотрено в целях повышения эффективности проводимой работы в сфере предотвращения и противодействия коррупции, дальнейшего расширения масштаба и обеспечения беспрепятственного доступа к открытым данным по важным социальным вопросам.