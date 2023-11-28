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07:50 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Информация об очередях паломников в Хадж станет прозрачной

Перечень данных, который должен публиковаться в открытом доступе, расширен информацией об очередях паломников в Хадж, об очередях в детсады, о госзакупках и другими данными.

Президент подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции и повышению эффективности системы общественного контроля за деятельностью государственных органов и организаций».

Согласно документу, с 1 декабря дополняется Перечень социально значимых сведений, подлежащих размещению в качестве открытых данных, в том числе:

  • о единой онлайн-очереди паломников для выезда в Хадж, в разрезе регионов (дате постановки в очередь заявления лица, выезжающего для осуществления паломничества, его порядковом номере в списке);
  • об очереди (списке) заявлений, поданных для приема детей в государственные дошкольные образовательные организации (дате постановки заявления в очередь, порядковом номере в списке, возрастной группе и номере организации);
  • о внутриведомственном порядке закупочной комиссии (положении, регламенте, инструкции или ином внутриведомственном акте), устанавливающем процедуры осуществления государственных закупок в госорганах и организациях;
  • о вакансиях в центральных, региональных и ведомственных организациях, условиях приема на работу, требованиях к кандидатам, о подлежащих представлению документах;
  • о грантах и проектах социального заказа, предоставленных государственными органами и организациями негосударственным некоммерческим организациям, в том числе о негосударственных некоммерческих организациях-победителях и отчетах о проведенной ими работе в рамках заказа.

Это предусмотрено в целях повышения эффективности проводимой работы в сфере предотвращения и противодействия коррупции, дальнейшего расширения масштаба и обеспечения беспрепятственного доступа к открытым данным по важным социальным вопросам.

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