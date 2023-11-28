08:32 (мск), источник: Om1.ru
Мэр Сергей Шелест попросил омичей не превращать город в филиал шиномонтажа
На переработку отправлено уже 723 тонны шин.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Управление дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Омска отправило на переработку 723 тонны шин. Все они были собраны с городских площадок ТКО и с несанкционированных свалок.
Утилизировать шины будет ООО «Экодом», с фирмой подписан соответствующий договор. На эти цели выделено 3,9 миллиона рублей.
Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале напомнил, что выбрасывать старые покрышки нельзя, их необходимо отправлять на переработку.
«Найти адреса и телефоны профильных компаний несложно — они есть в интернете. Призываю вас, уважаемые омичи, пользоваться имеющимися возможностями, чтобы осенью и весной наш город не превращался в филиал шиномонтажа», — написал мэр.