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08:32 (мск), источник: Om1.ru

Мэр Сергей Шелест попросил омичей не превращать город в филиал шиномонтажа

На переработку отправлено уже 723 тонны шин.

Источник: соцсети

Управление дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Омска отправило на переработку 723 тонны шин. Все они были собраны с городских площадок ТКО и с несанкционированных свалок.
Утилизировать шины будет ООО «Экодом», с фирмой подписан соответствующий договор. На эти цели выделено 3,9 миллиона рублей.

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале напомнил, что выбрасывать старые покрышки нельзя, их необходимо отправлять на переработку.

«Найти адреса и телефоны профильных компаний несложно — они есть в интернете. Призываю вас, уважаемые омичи, пользоваться имеющимися возможностями, чтобы осенью и весной наш город не превращался в филиал шиномонтажа», — написал мэр.

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