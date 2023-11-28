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08:56 (мск), источник: МК.RU Омск

Виталий Хоценко взял в правительство своего соперника на выборах Максима Макаленко

Глава регионального ЛДПР Максим Макаленко назначен первым заместителем министра цифрового развития и связи.

Источник: МК.RU Омск

Соответствующее распоряжение размещено на интернет-портале правовой информации. К своим обязанностям он приступил с 24 ноября. Напомним, Макаленко участвовал в выборах губернатора Омской области и набрал 4, 68% голосов. До этого баллотировался в депутаты Госдумы от региона, но проиграл.

Кроме того, на своих должностях утверждены еще 13 заместителей министров. Трудовые контракты с ними подписаны сроком на 1 год.

Ранее мы писали, что губернатор назначил замов главы минприроды Омской области, которого пока нет.

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