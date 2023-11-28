08:56 (мск), источник: МК.RU Омск
Виталий Хоценко взял в правительство своего соперника на выборах Максима Макаленко
Глава регионального ЛДПР Максим Макаленко назначен первым заместителем министра цифрового развития и связи.
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Соответствующее распоряжение размещено на интернет-портале правовой информации. К своим обязанностям он приступил с 24 ноября. Напомним, Макаленко участвовал в выборах губернатора Омской области и набрал 4, 68% голосов. До этого баллотировался в депутаты Госдумы от региона, но проиграл.
Кроме того, на своих должностях утверждены еще 13 заместителей министров. Трудовые контракты с ними подписаны сроком на 1 год.
Ранее мы писали, что губернатор назначил замов главы минприроды Омской области, которого пока нет.