09:23 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
В Комрате обсудили пути интеграции украинских беженцев в общество
В столице Гагаузии прошел круглый стол с участием украинских беженцев.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Аспекты интеграции украинских беженцев в Молдове обсудили участники круглого стола, организованного Территориальным информационным бюро парламента Комрата в партнерстве с одним из предприятий муниципалитета, информирует пресс-служба парламента.
На мероприятии, прошедшем в столице Гагаузии, присутствовала и группа беженцев из Украины. Участники ознакомились с законодательством Республики Молдова о поддержке иностранцев и беженцев, а также с правовыми процедурами получения временной защиты и вида на жительство.
Отмечается, что женщин-беженцев интересовали их права и обязанности при получении временной защиты в Республике Молдова, доступе к медицинским услугам и трудоустройству.
Обсуждения также коснулись вопросов закупки полиса обязательного медицинского страхования для людей пенсионного возраста из Украины и правового регулирования данного вопроса.
Ранее в Национальной медицинской страховой компании сообщали, что дети украинских беженцев в Республике Молдова пользуются бесплатными медицинскими услугами вне зависимости от наличия у них статуса временной защиты.
Временная защита в Молдове сроком на год предоставляется украинским гражданам, у которых до 24 февраля 2022 года была прописка на Украине или которые находились на территории Молдовы до 24 февраля 2022 года. Кроме того, ее получают апатриды (лица без гражданства) и граждане третьих стран (кроме Украины), которые пользовались международной защитой или эквивалентной национальной защитой на Украине до 24 февраля 2022 года и которые не могут безопасно вернуться в свою страну или регион происхождения.