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10:29 (мск), источник: Недвижимость РИА Новости

СМИ: новый пакет санкций ЕС позволит изъять у россиян арену в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 28 ноя — РИА Новости. Новый, двенадцатый пакет антироссийских санкций, готовящийся странами Евросоюза, позволит им изымать у россиян недвижимость, среди которой крупнейшая крытая арена финской столицы Helsinki Hall, сообщает во вторник со ссылкой на источники агентство STT.

Источник: Reuters

«Новые санкции поддержат изъятие Helsinki Hall у российских бизнесменов… Пакет также был разработан для поддержки конфискации, если такие активы, как арена в Хельсинки, не могут быть доступны общественности», — говорится в сообщении.

Основными владельцами арены являются Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко, сообщали ранее финские СМИ.

В апреле 2022 года судебные приставы «заморозили» право владения на объект из-за того, что его владельцы были в санкционных списках ЕС. Как сообщали в мэрии Хельсинки, так как арена не использовалась и является одновременно единственной крупной городской концертной площадкой, культурная жизнь беднеет. Международные исполнители или переносят выступления там, или же полностью отказываются от выступлений в Финляндии.

Арена в Хельсинки принадлежит гражданам России с 2013 года, сообщали финские СМИ.

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