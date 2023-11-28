СМИ: новый пакет санкций ЕС позволит изъять у россиян арену в Финляндии

«Новые санкции поддержат изъятие Helsinki Hall у российских бизнесменов… Пакет также был разработан для поддержки конфискации, если такие активы, как арена в Хельсинки, не могут быть доступны общественности», — говорится в сообщении.
Основными владельцами арены являются Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко, сообщали ранее финские СМИ.
В апреле 2022 года судебные приставы «заморозили» право владения на объект из-за того, что его владельцы были в санкционных списках ЕС. Как сообщали в мэрии Хельсинки, так как арена не использовалась и является одновременно единственной крупной городской концертной площадкой, культурная жизнь беднеет. Международные исполнители или переносят выступления там, или же полностью отказываются от выступлений в Финляндии.
Арена в Хельсинки принадлежит гражданам России с 2013 года, сообщали финские СМИ.