МВД хочет запретить нелегальным мигрантам водить машину и получать права

Законопроект предусматривает запрет на государственную регистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей, покупку и продажу недвижимого имущества, транспортных средств, а также на вождение машину и получение водительских прав. Кроме того, МВД предлагает отказывать нелегальным мигрантам в открытии банковских счетов, переводе денег и заключении брака.
Согласно документу, иностранный гражданин считается находящимся в режиме контролируемого пребывания со дня попадания в соответствующий реестр. Поводом для этого может стать истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание и вида на жительство. Также причиной может стать незаконное пересечение границы, аннулирование визы и др.
Из законопроекта следует, что контролируемые лица имеют право запросить основания внесения их в реестр, а также обжаловать действия должностных лиц, осуществляющих контроль. Вместе с тем они будут обязаны информировать о своем местонахождении, а также о дате и маршруте планируемого самостоятельного выезда из России. В случае нарушения их могут депортировать или поместить в специальное учреждение.
В России находится 6,4 млн иностранных граждан, большая часть из которых въехала в страну с рабочими целями, сообщала в ноябре начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова. По разным оценкам, в России может находиться от 1,5 млн до 3 млн нелегальных мигрантов, сказал эксперт по миграции, бывший заместитель директора ФМС России (упразднена в 2016 г.) Вячеслав Поставнин, писали «Ведомости».
В октябре премьер-министр Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по миграционной политике, на которой рассказал, что кабмин по поручению президента планирует завершить цифровую трансформацию государственного управления в этой сфере. Речь идет о создании электронных реестров работодателей и прибывающих в Россию работников-иностранцев. Тогда Мишустин подчеркивал, что нужно уделить «особое внимание» вопросам безопасности и «обеспечить должный уровень контроля за пребыванием в России работников из-за рубежа».