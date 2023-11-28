Получение ИИН для иностранцев хотят усложнить в Казахстане

Министерство внутренних дел РК вынесло на обсуждение внесение изменений в приказ «Об утверждении Правил оказания государственной услуги “Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан”. Проект опубликован на портале “Открытые НПА”.
Согласно документу, иностранные граждане для получения ИИН должны будут в обязательном порядке прийти в ЦОН по месту жительства.
«Иностранец или лицо без гражданства для формирования ИИН лично обращается к услугодателю через государственную корпорацию по месту пребывания путем подачи заявления по форме согласно приложению 1 к настоящим правилам», — говорит в проекте приказа.
При обращении услугополучателя работник госкорпорации осуществляет:
«В случае предоставления услугополучателем неполного пакета документов и (или) документов с истекшим сроком действия в приеме документов отказывается и выдается расписка об отказе в оказании государственной услуги», — уточняется в проекте.
Публичное обсуждение проекта продлится до 11 декабря. Как сообщается на портале gov.kz, индивидуальный идентификационный номер (ИИН) нужен для получения любых цифровых государственных услуг в Казахстане. Для открытия банковского счета в Казахстане иностранцу необходимо получить ИИН в ЦОН по месту пребывания.
Также нерезидентам доступно получение ИИН онлайн. Напомним, в сентябре стало известно, что в Казахстане планируют изменить правила выдачи разрешения на проживание иностранцам. Мы также сообщали, что в 2022 году в Казахстан прибыло более 300 тыс. релокантов, а за два квартала 2023 года — более 13 тыс.
Доходы релокантов-фрилансеров составили 3 млрд тенге. В ноябре в МВД сообщали, что только за одну неделю ноября более сотни иностранцев были депортированы из Казахстана.