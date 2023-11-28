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10:09 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Дрожь земли и обновленные штрафы. Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 декабря. Обзор

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане с 1 декабря вступит в силу ряд новых изменений и дополнений в законодательстве, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на правовой портал «Норма». Разбираемся, как они изменят нашу жизнь.

Источник: Podrobno.uz

Повышаются зарплаты, пенсии и пособия

Размеры зарплаты работников бюджетных организаций, пенсий и пособий повышаются на 7%, БРВ — на 3%. МРОТ — 1 050 000 сумов, базовая величина исчисления пенсии — 372 000.

От населения и бизнеса перестанут требовать ряд справок

Отменяется истребование у населения и субъектов предпринимательства 47 видов сведений. Необходимую информацию можно будет получить в цифровом формате на межведомственной интеграционной платформе системы «Цифровое правительство».

Увеличен лимит вывозимой наличной иностранной валюты

Ввозимая и вывозимая физлицами национальная и (или) иностранная наличная валюта свыше суммы, эквивалентной 100 млн сумов, с 6 декабря подлежит декларированию и предъявлению ее сотруднику таможенного органа (ранее сумма составляла 70 млн сумов).

Некоторые госуслуги можно получить через дирекции СЭЗ

Услуги по:

  • размещению инвестпроектов;
  • регистрации участников;
  • заключению договоров об осуществлении инвестпроектов и аренды.
  • можно получить, помимо ЕПИГУ и центров госуслуг, напрямую в дирекции специальных экономических зон.

Изменена система уплаты НДС на племенной скот

Уплата НДС, начисленного на племенной крупный рогатый скот, импортированный животноводческими хозяйствами для собственных нужд, на основе гарантии Комитета ветеринарии и развития животноводства, производится в течение 180 дней.

Заработает цифровой мониторинг «Ташки реклама»

Создается электронная система цифрового мониторинга «Ташки реклама», которая будет формировать паспорт рекламного места. Вместо платы по результатам аукциона и сбора за размещение рекламы вводится единый ежемесячный сбор, размер которого определяется посредством открытого электронного аукциона.

Запускается Национальная система раннего оповещения о сильных землетрясениях

При регистрации землетрясения магнитудой 5 баллов и выше через мобильное приложение «Оповещение о сильном землетрясении» населению будет рассылаться срочное оповещение о надвигающемся сильном землетрясении на определенных территориях республики.

Прием в спортшколы — через ЦГУ и ЕПИГУ

Заявления на прием документов учащихся и их перевод в государственные спортивные и образовательные учреждения, футбольные академии Ассоциации футбола Узбекистана теперь можно подать через ЦГУ и ЕПИГУ.

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Дрожь земли и обновленные штрафы. Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 декабря. Обзор
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