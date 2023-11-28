Дрожь земли и обновленные штрафы. Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 декабря. Обзор

Повышаются зарплаты, пенсии и пособия
Размеры зарплаты работников бюджетных организаций, пенсий и пособий повышаются на 7%, БРВ — на 3%. МРОТ — 1 050 000 сумов, базовая величина исчисления пенсии — 372 000.
От населения и бизнеса перестанут требовать ряд справок
Отменяется истребование у населения и субъектов предпринимательства 47 видов сведений. Необходимую информацию можно будет получить в цифровом формате на межведомственной интеграционной платформе системы «Цифровое правительство».
Увеличен лимит вывозимой наличной иностранной валюты
Ввозимая и вывозимая физлицами национальная и (или) иностранная наличная валюта свыше суммы, эквивалентной 100 млн сумов, с 6 декабря подлежит декларированию и предъявлению ее сотруднику таможенного органа (ранее сумма составляла 70 млн сумов).
Некоторые госуслуги можно получить через дирекции СЭЗ
Изменена система уплаты НДС на племенной скот
Уплата НДС, начисленного на племенной крупный рогатый скот, импортированный животноводческими хозяйствами для собственных нужд, на основе гарантии Комитета ветеринарии и развития животноводства, производится в течение 180 дней.
Заработает цифровой мониторинг «Ташки реклама»
Создается электронная система цифрового мониторинга «Ташки реклама», которая будет формировать паспорт рекламного места. Вместо платы по результатам аукциона и сбора за размещение рекламы вводится единый ежемесячный сбор, размер которого определяется посредством открытого электронного аукциона.
Запускается Национальная система раннего оповещения о сильных землетрясениях
При регистрации землетрясения магнитудой 5 баллов и выше через мобильное приложение «Оповещение о сильном землетрясении» населению будет рассылаться срочное оповещение о надвигающемся сильном землетрясении на определенных территориях республики.
Прием в спортшколы — через ЦГУ и ЕПИГУ
Заявления на прием документов учащихся и их перевод в государственные спортивные и образовательные учреждения, футбольные академии Ассоциации футбола Узбекистана теперь можно подать через ЦГУ и ЕПИГУ.