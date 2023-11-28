10:06 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
«С первых дней помогали крымчанам»: Сергей Аксенов рассказал о встрече с Радием Хабировым
Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Последний написал об этом в своем Telegram-канале.
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Сергей Аксенов отметил, что встреча дала мощный стимул двигаться вперед, развивать регионы.
«Рад приветствовать в Крыму наших друзей, главу Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова и премьер-министра правительства Андрея Геннадьевича Назарова. Это люди, которые с первых дней Крымской весны в 2014 году помогали крымчанам. И сейчас мы вместе работаем над тем, чтобы помочь новым регионам, а также участникам СВО на передовой», — написал Аксенов.
В частности, обсуждался вопрос о том, чтобы ветераны из Башкирии смогли отдохнуть в санаториях Крыма. Власти полуострова поддержали инициативу. Также Радий Хабиров и Сергей Аксенов обсудили ход строительства детского санатория в Евпатории.