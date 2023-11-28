12:17 (мск), новости Молдовы, источник: ТАСС
В Молдавии объявили, что не будут больше продлевать режим ЧП
Если только не случится «чего-то хуже», пояснила депутат Олеся Стамате.
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КИШИНЕВ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии не намерены больше продлевать длящийся уже второй год и вызывающий критику оппозиции режим чрезвычайного положения. Об этом заявила в эфире телеканала ТV8 председатель парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, депутат правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Олеся Стамате.
«Представитель правительства, который представлял в парламенте инициативу о продлении режима ЧП только на 30 дней, обосновал это тем, что это последнее продление. Если только, не дай бог, не случится чего-то хуже. И к концу декабря, с учетом принятых документов, режим ЧП больше не нужно будет продлевать».
Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля 2022 года после начала военной операции на Украине, затем его неоднократно продлевали. В конце ноября парламент в очередной раз продлил этот режим еще на 30 дней до конца года. Депутаты оппозиционных партий потребовали отменить режим ЧП, обвинив власти в использовании его для подавления оппозиции и в знак протеста покинули зал заседаний.
В прошлом году в Молдавии начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки президента Майи Санду и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падении уровня жизни. По данным правительства, уровень бедности в стране в 2022 году возрос с 24,5% до 31,1%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет, инфляция за 20 лет превысила 30%, в несколько раз выросли тарифы на газ, электроэнергию, подскочили цены на продовольствие, товары и услуги.
В свою очередь Санду обвинила организаторов протестов в подготовке государственного переворота. В стране создан центр информационного противодействия «Патриот», закрыты шесть местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов, находящейся в процессе ликвидации партии «Шор» и ряда других оппозиционных формирований. За день до голосования на прошедших 5 ноября местных выборах Комиссия по чрезвычайным ситуациям аннулировала регистрацию кандидатов оппозиционной партии «Шанс», которые не смогли оспорить это решение. Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отметили вмешательство правительства Молдавии в выборы и другие нарушения со стороны власти.