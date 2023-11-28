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10:32 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Обучение в вузах Беларуси подорожает с декабря

Ряд высших учебных заведений республики последний раз поднимал прайс не более чем на 7% к началу нового учебного года, однако теперь подорожание будет более существенным.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Цена за обучение в белорусских вузах будет повышаться, начиная с декабря текущего года, заявил министр образования страны Андрей Иванец.

Ранее глава Минобразования сообщил о том, что ведомство прорабатывает вопрос о повышении стоимости оплаты за обучение студентов.

«Да, планируем рост от 3 до 17% в зависимости от специальности», — сказал он, отвечая на вопрос «СБ. Беларусь сегодня» о том, вырастет ли стоимость обучения уже с декабря.

При этом глава ведомства отметил, что каждый вуз будет принимать решение о повышении прайса самостоятельно.

Иванец в очередной раз констатировал, что реальные затраты государства на обучение специалистов (в том числе платников) гораздо выше, чем стоимость высшего образования в республике.

Министр подчеркнул, что повышение цены за обучение в высших учебных заведениях всегда происходило очень сдержанно. Например, к 1 сентября 2023 года стоимость обучения в вузах страны подняли не более чем на 7%, хотя за последний год зарплаты белорусов увеличились на 16%.

Платного образования в Беларуси нет

В августе нынешнего года Иванец заявлял, что в нашей стране как такового платного образования нет. По его словам, студенты-платники возмещают расходы на свое обучение лишь на 50−70%. Оставшийся процент — это прямая дотация государства.

«Сегодня в нашей стране платного образования нет. В республике реализуется дотационное платное образование», — пояснял тогда министр.

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