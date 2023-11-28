Обучение в вузах Беларуси подорожает с декабря

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Цена за обучение в белорусских вузах будет повышаться, начиная с декабря текущего года, заявил министр образования страны Андрей Иванец.
Ранее глава Минобразования сообщил о том, что ведомство прорабатывает вопрос о повышении стоимости оплаты за обучение студентов.
«Да, планируем рост от 3 до 17% в зависимости от специальности», — сказал он, отвечая на вопрос «СБ. Беларусь сегодня» о том, вырастет ли стоимость обучения уже с декабря.
При этом глава ведомства отметил, что каждый вуз будет принимать решение о повышении прайса самостоятельно.
Иванец в очередной раз констатировал, что реальные затраты государства на обучение специалистов (в том числе платников) гораздо выше, чем стоимость высшего образования в республике.
Министр подчеркнул, что повышение цены за обучение в высших учебных заведениях всегда происходило очень сдержанно. Например, к 1 сентября 2023 года стоимость обучения в вузах страны подняли не более чем на 7%, хотя за последний год зарплаты белорусов увеличились на 16%.
Платного образования в Беларуси нет
В августе нынешнего года Иванец заявлял, что в нашей стране как такового платного образования нет. По его словам, студенты-платники возмещают расходы на свое обучение лишь на 50−70%. Оставшийся процент — это прямая дотация государства.
«Сегодня в нашей стране платного образования нет. В республике реализуется дотационное платное образование», — пояснял тогда министр.