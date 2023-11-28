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11:05 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов доложил Путину о масштабе разрушений из-за шторма в Крыму

Аксенов доложил Путину о масштабе разрушений инфраструктуры из-за шторма в Крыму.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на видео, опубликованном в его Telegram-канале, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о масштабе разрушений инфраструктуры на полуострове из-за шторма.

«Я вчера докладывал нашему лидеру Владимиру Владимировичу о ситуации, президент дал поручение правительству суммировать итоги повреждения инфраструктуры, которые требуют решения федерального центра», — сказал Аксенов.

Он добавил, что первые средства будут перечислены в регион для восстановительных работ уже к полудню вторника.

Средиземноморский циклон в конце прошлой недели принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки — Евпатория.

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