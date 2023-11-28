11:13 (мск), источник: ТАСС
Пресс-секретарь оппозиции сравнил новое правительство Польши с цирковой труппой
Ян Грабец добавил, что за этим фарсом скрывается серьезный план.
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МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь оппозиционной партии «Гражданская платформа» Ян Грабец в интервью радиостанции RMF24 сравнил новое правительство Польши с цирковой труппой.
«Ни у кого из серьезных [политиков] не было желания выступать в этой цирковой труппе», — сказал он, добавив, что «эта труппа кабаре [просто] изображает из себя правительство».
«За этим фарсом скрывается серьезный план, не знаю, политический или скорее экономический», — сказал Грабец. Он считает, что сформировавшие этот кабинет министров политики бывшей правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) «пробуют укрепить позиции деятелей ПиС в различных государственных организациях, чтобы еще в течение месяца, двух или трех пытаться вытягивать деньги из государственной казны».
Новое правительство Польши, сформированное премьер-министром Матеушем Моравецким, было приведено к присяге в понедельник. Имена новых министров до последнего момента держались в секрете. Как выяснилось позже, в новом кабинете большинство составили малоизвестные деятели.
Через 14 дней после присяги правительство Моравецкого должно получать вотум доверия в Сейме, где большинство мест принадлежит оппозиции. Шансы на вотум доверия нового кабинета оцениваются здесь в 10%. В случае, если вотум доверия получить не удастся, Сейм получит право на выбор нового премьера и формирование собственного кабинета министров.