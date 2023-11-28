11:20 (мск), источник: Om1.ru
Троих новосибирцев вернули домой из плена на СВО
Это удалось сделать с помощью Международного Красного Креста.
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Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева рассказала о жалобах, которые поступают ей с начала СВО. Если в прошлом году большая часть обращений касалась частичной мобилизации, но в этом году новосибирцы стали обращаться к омбудсмену с вопросами возвращения бойцов со спецоперации.
«364 обращения по СВО было в 2022 году. На сегодняшний день 230. И немного сегодня другие вопросы — вопросы несогласия с военно-врачебной экспертизой, неоказание или ненадлежащее оказание медицинской помощи, непредоставление отпусков или отпусков по ранению, возвращение из плена, реабилитация, розыск без вести пропавших», — сообщила Нина Шалабаева.
В этом году из плена были возвращены трое новосибирцев. Помощь в обмене оказали министр обороны РФ Сергей Шойгу, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и Международный Красный крест. Сейчас с пленными и их семьями работают специалисты.
Нина Шалабаева отметила, что было много обращений по мошенникам, которые вымогают деньги у семей участников СВО, обещая вернуть бойцов домой.