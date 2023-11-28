11:47 (мск), источник: Время
Льготу по транспортному налогу продлили нижегородцам-участникам СВО
Изменения в областном законе поддержал комитет по бюджету и налогам.
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Мобилизованным автовладельцам в Нижегородской области продлили льготу по транспортному налогу на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.
Комитет по бюджету и налогам поддержал проект изменений в областной закон «О транспортном налоге».
Граждан, призванных по мобилизации или заключивших контракт, освободят от уплаты транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с., на мотоциклы с мощностью двигателя до 36 л.с. и моторные лодки с мощностью двигателя до 30 л.с.
«В прошлом году мы освободили мобилизованных и контрактников от уплаты транспортного налога. В связи с тем, что срок действия льготы истек, мы продлеваем его еще на год».
Ранее сообщалось, что нижегородские бойцы отправились на СВО из нового пункта отбора.