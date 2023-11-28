Рябков: США нацелены на смуту и смену власти в России

«США не только развязали против России гибридную войну, которая ведется, судя по всему, до последнего украинца и [в которой] задачу нанести стратегическое поражение России никто не отменял, но и демонстрируют усиливающуюся нацеленность на смену власти здесь, организацию внутрироссийской смуты», — сказал замминистра.
Рябков не исключил разрыв российско-американских дипломатических отношений, если эскалация со стороны США будет продолжаться. Он отметил, что сейчас конфронтация между Москвой и Вашингтоном стала «данностью, из которой надо исходить».
17 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США с помощью Украины ведут войну против России, поставляя Киеву оружие и разведданные. Тогда он прокомментировал планы Вашингтона поставить Киеву дальнобойные ракеты, которые прибыли на Украину через месяц.
Как отмечал Рябков, комментируя намерения поставить ATACMS, планы США являются результатом «безостановочной эскалации». Замминистра добавлял, что такие шаги «затрудняют внедрение хотя бы элементов, оттенков здравого смысла в общезападную линию».