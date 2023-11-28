Главное
Главные новости 28 ноября
11:27 (мск), источник: Ведомости

Рябков: США нацелены на смуту и смену власти в России

США демонстрируют нацеленность на смену власти в России и организацию смуты внутри страны, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Источник: Reuters

«США не только развязали против России гибридную войну, которая ведется, судя по всему, до последнего украинца и [в которой] задачу нанести стратегическое поражение России никто не отменял, но и демонстрируют усиливающуюся нацеленность на смену власти здесь, организацию внутрироссийской смуты», — сказал замминистра.

Рябков не исключил разрыв российско-американских дипломатических отношений, если эскалация со стороны США будет продолжаться. Он отметил, что сейчас конфронтация между Москвой и Вашингтоном стала «данностью, из которой надо исходить».

17 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США с помощью Украины ведут войну против России, поставляя Киеву оружие и разведданные. Тогда он прокомментировал планы Вашингтона поставить Киеву дальнобойные ракеты, которые прибыли на Украину через месяц.

Как отмечал Рябков, комментируя намерения поставить ATACMS, планы США являются результатом «безостановочной эскалации». Замминистра добавлял, что такие шаги «затрудняют внедрение хотя бы элементов, оттенков здравого смысла в общезападную линию».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Время масштабной «ковровой застройки» уже прошло»
Эксперты критически восприняли уточнения требований к «квалам» и «неквалам»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта