Глава Курчатовского института рассказал, за что Запад ненавидит Путина

Западные страны давно видели Россию лишь как источник ресурсов для собственного развития и территорию с относительно небольшим населением для обслуживания интересов Запада, отметил Ковальчук на сессии по природоподобным технологиям III Конгресса молодых ученых в Сочи.
«Почему такая ненависть к нам и лично к нашему лидеру? Потому что он сломал то, что они строили десятилетиями. Они нас уже поделили полностью, абсолютно, как с Югославией, и уже делили ресурсы», — сказал Ковальчук. «И вдруг оказалось, что это не так. Произошло не так, как они хотели. Поэтому такая глубинная ненависть», — добавил он.
Конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.