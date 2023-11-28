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16:36 (мск), источник: © РИА Новости

Глава Курчатовского института рассказал, за что Запад ненавидит Путина

СОЧИ, 28 ноя — РИА Новости. Запад ненавидит Россию и лично президента Владимира Путина за то, что тот сломал стратегию расчленения РФ ради добычи ее громадных ресурсов, заявил глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Источник: © РИА Новости

Западные страны давно видели Россию лишь как источник ресурсов для собственного развития и территорию с относительно небольшим населением для обслуживания интересов Запада, отметил Ковальчук на сессии по природоподобным технологиям III Конгресса молодых ученых в Сочи.

«Почему такая ненависть к нам и лично к нашему лидеру? Потому что он сломал то, что они строили десятилетиями. Они нас уже поделили полностью, абсолютно, как с Югославией, и уже делили ресурсы», — сказал Ковальчук. «И вдруг оказалось, что это не так. Произошло не так, как они хотели. Поэтому такая глубинная ненависть», — добавил он.

Конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.

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