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11:46 (мск), источник: НТА-Приволжье

Прожиточный минимум повысят в Нижегородской области с 2024 года

Нижний Новгород. 28 ноября. НТА-Приволжье — Прожиточный минимум повысят в Нижегородской области с 2024 года.

Источник: НТА-Приволжье

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, обновленный уровень прожиточного минимума будет установлен с 1 января 2024 года и составит на душу населения 14 526 рублей, для трудоспособного населения — 15 883 рублей, пенсионеров — 12 492 рублей и детей — 14 090 рублей.

Напомним, что в конце августа текущего года размер прожиточного минимума на душу населения в Нижегородской области установили в размере 14 339 рублей.

Ранее сообщалось, что МРОТ предлагается увеличить до 19242 рублей с 1 января 2024 года.

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