14:03 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Одно за другим села Гагаузии преображаются
Команда башкана Евгении Гуцул при поддержке Илана Шора отремонтировала мост и дала новую жизнь центральной улице Бешгиоза.
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Большой праздник в селе Бешгиоз Чадыр-Лунгского района. Здесь впервые за долгие годы был реализован масштабный инфраструктурный проект — отремонтирован мост и уложено асфальтовое покрытие по центральной улице Ленина протяженностью 300 метров. Как отметила башкан Гагаузии Евгения Гуцул, эти объекты — только начало прекрасного преображения этого села.
«Жители всегда жаловались, что это одна из самых худших дорог в Бешгиозе, поэтому с помощью моей команды, с помощью Илана Шора мы осуществили мечту жителей села. Это только начало. Мы придем на каждую улицу, в каждый дом. И все, что обещали, реализуем. Мы преобразуем ваше село до неузнаваемости. Мы идем вперед».
Ремонт ключевых объектов в селе — это важный путь к улучшению жизни сельчан. Как отметил депутат Народного собрания от села Бешгиоз Иван Каража, без помощи башкана, исполкома, спонсоров такой проект было бы невозможно реализовать и за 20 лет.
«У нас красивые люди, и такие же улицы должны быть. Это только начало. Огромное спасибо башкану, спасибо Исполкому, спасибо спонсорам. Дороги для населенного пункта — это самое главное».
Жители села очень довольны, что их давняя мечта реализовалась. Теперь в их селе прекрасная безопасная дорога и мост. Можно, наконец-то, забыть о резиновых сапогах и калошах.
«Некоторые водители даже не хотели ехать в эту сторону из-за ужасной дороги. Теперь это мучение закончилось. Мы сможем нормально добираться до дома», — сказала одна из жительниц села.
«Дорога здесь была плохая долгие годы. Мы так мечтали, чтобы ее отремонтировали. И сейчас мечта сбылась. Мы все очень довольны. Спасибо огромное башкану, нашему примару и, конечно, Илану Шору», — сказала другая жительница Бешгиоза.
«Там были такие рытвины большие. Теперь ровная, красивая дорога. Мы очень довольны, что сделали. Это очень важно для нас. Спасибо Евгении Александровне и Илану Мироновичу», — поблагодарила еще одна сельчанка.
Это первый, но далеко не последний проект в этом селе. В планах руководства сделать Бешгиоз современным комфортным населенным пунктом с развитой инфраструктурой, которую достойны местные жители.
Все работы по восстановлению моста и центральной улицы проводились с привлечением внебюджетных источников при поддержке бизнесмена и мецената Илана Шора.
«Мы обещали жителям автономии, что ни один населенный пункт не останется без внимания региональных властей. И мы выполняем наши обещания, уделяя внимание всем городам и селам в автономии! Мы каждый день исполняем пункты нашей предвыборной программы. Дорогие друзья, шаг за шагом мы идем и обязательно построим Гагаузию мечты. Мы пришли на эту замечательную землю, чтобы сделать замечательный край. И мы это сделаем».
Он также подчеркнул, что будут выполнены все обещания и по выплате надбавок к пенсии, и по тарифу на газ в 10 леев, несмотря на все препоны, которые создает режим Санду-PAS. Илан Шор также подчеркнул, что, как и было обещано, 1 июня 2024 года распахнет свои двери парк развлечений GagauzLand.