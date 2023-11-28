Заграница нам поможет: Жители Молдовы уверены, что без помощи Запада страна просто бы не выжила

Согласно результатам соцопроса компании iData, около половины населения Молдовы считает, что только внешние вливания помогают нашей стране развиваться, несмотря на события на Украине.
С августа по сентябрь было проведено социологическое исследование «Восприятие гражданами Республики Молдова механизма компенсации затрат на электроэнергию в холодный период года», сообщает mld-index.md.
Согласно обработанным данным соцопроса, примерно 49% респондентов полностью или в основном согласны с тем, что благодаря иностранным вливаниям наша страна развивается, несмотря на войну с Украиной.
41% считают, что наша страна нуждается во внешней финансовой помощи, а 63% уверены что без неё Молдова не сможет продвигаться вперед. При этом более 70% опрошенных считают Евросоюз крупнейшим партнёром нашей страны.
— Люди прекрасно понимают, что без сторонних денег они не могут развиваться, а особенно в тяжелые времена, в которых мы находимся. Сейчас еще и война, которая влияет на экономику всей Европы, поэтому люди это ценят, они очень ясно видят, что разрыв в развитии между Республикой Молдова на данный момент и тем, чего хотят люди, не может быть преодолен без этой поддержки извне, — прокомментировал результаты исследования исполнительный директор Института стратегических инициатив Вадим Пистринчук.