13:12 (мск), источник: МК.RU Санкт-Петербург
«Исключительная погодная обстановка»: губернатор Беглов рассказал, как Петербург справляется с последствиями снежного шторма
Минувшей ночью на Петербург обрушился мощный снегопад. Для ликвидации последствий метели привлекли 550 кровельщиков, которым предстоит очистить более 13 тысяч крыш домов. Речь идет о циклоне, который пришел из Крыма и Краснодарского края, где его назвали «штормом века». Об этом заявил губернатор Александр Беглов на экстренном совещании по ликвидации последствий циклона в правительстве Санкт-Петербурга.