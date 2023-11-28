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13:12 (мск), источник: МК.RU Санкт-Петербург

«Исключительная погодная обстановка»: губернатор Беглов рассказал, как Петербург справляется с последствиями снежного шторма

Минувшей ночью на Петербург обрушился мощный снегопад. Для ликвидации последствий метели привлекли 550 кровельщиков, которым предстоит очистить более 13 тысяч крыш домов. Речь идет о циклоне, который пришел из Крыма и Краснодарского края, где его назвали «штормом века». Об этом заявил губернатор Александр Беглов на экстренном совещании по ликвидации последствий циклона в правительстве Санкт-Петербурга.

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Губернатор сообщил, что для уборки улиц задействовано порядка 100 самосвалов и погрузчиков. Кроме того, можно привлечь к работе еще порядка 2 тысяч коммунальных работников. Также он призвал активизироваться и собственников недвижимости, которые должны прилегающие к своим объектам территории, в том числе крыши. Особое внимание, по его словам, должно быть уделено работе общественного транспорта, переходам к станциям метро и пешеходным переходам.

Как заявил главный синоптик города Александр Колесов, погодная обстановка остается напряженной. По его словам, циклон все еще над городом, поэтому снег идти не перестанет. Перерыв в снегопадах ожидается 29 ноября, но через сутки — придет другой циклон с юга. Примерно со 2 декабря погода стабилизируется, так как в городе ожидается отрицательная температура, отметил синоптик.

«У нас исключительная погодная обстановка. До Петербурга дошёл циклон, который накануне натворил немало бед в Крыму и в Краснодарском крае. Следом идет еще один, но уверен, что с этой ситуацией мы тоже справимся».

заявил губернатор
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