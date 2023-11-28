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13:20 (мск), источник: АиФ Пермь

В Пермском крае избрали главу Кизела

Депутаты местной думы проголосовали за кандидата единогласно.

Глава Кизела избран депутатами местной городской думы, сообщил совет представительных органов муниципальных образований Пермского края.

Пост вновь занял Андрей Родыгин.

«Народные избранники проголосовали за кандидатуру действующего главы округа единогласно», — сообщили в совете.

Андрей Родыгин встал во главе территории в 2018 году.

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