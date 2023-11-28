13:20 (мск), источник: АиФ Пермь
В Пермском крае избрали главу Кизела
Депутаты местной думы проголосовали за кандидата единогласно.
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Глава Кизела избран депутатами местной городской думы, сообщил совет представительных органов муниципальных образований Пермского края.
Пост вновь занял Андрей Родыгин.
«Народные избранники проголосовали за кандидатуру действующего главы округа единогласно», — сообщили в совете.
Андрей Родыгин встал во главе территории в 2018 году.