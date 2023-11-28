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13:27 (мск), источник: ТАСС

Украинский народ как жертва НАТО и договоренности ОПЕК+. Темы брифинга Пескова

Выступления президента РФ Владимира Путина, позиция НАТО вокруг конфликта на Украине, а также договоренности ОПЕК+ стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин работает в Сочи. Оттуда он в режиме видеоконференции примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора. Глава государства произнесет заключительное слово.

Позднее президент также в режиме видеоконференции примет участие в открытии медучреждений. С акцентом на развитие детского здравоохранения доклад главе государства сделает глава Минздрава Михаил Мурашко.

О противостоянии НАТО с РФ

«НАТО считает Россию противником», «это альянс, который был создан как инструмент конфронтации», «его архитектура была выстроена таким образом». «Что бы там ни изобреталось, основное предназначение этого альянса» — сдерживание РФ.

«Естественно, альянс анализирует ситуацию», в том числе на Украине, но пока что «не отказывается от своих планов по сдерживанию России и заклания украинского народа как жертв ритуальных».

«Действуем в соответствии с этими реалиями. Специальная военная операция продолжается».

О договоренностях ОПЕК

По договоренностям ОПЕК+ «ничего не анонсируем — это тонкая работа, ответственная работа».

«Пока что на этой неделе никаких контактов не планируется» с Саудовской Аравией.

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