Украинский народ как жертва НАТО и договоренности ОПЕК+. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин работает в Сочи. Оттуда он в режиме видеоконференции примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора. Глава государства произнесет заключительное слово.
Позднее президент также в режиме видеоконференции примет участие в открытии медучреждений. С акцентом на развитие детского здравоохранения доклад главе государства сделает глава Минздрава Михаил Мурашко.
«НАТО считает Россию противником», «это альянс, который был создан как инструмент конфронтации», «его архитектура была выстроена таким образом». «Что бы там ни изобреталось, основное предназначение этого альянса» — сдерживание РФ.
«Естественно, альянс анализирует ситуацию», в том числе на Украине, но пока что «не отказывается от своих планов по сдерживанию России и заклания украинского народа как жертв ритуальных».
«Действуем в соответствии с этими реалиями. Специальная военная операция продолжается».
По договоренностям ОПЕК+ «ничего не анонсируем — это тонкая работа, ответственная работа».
«Пока что на этой неделе никаких контактов не планируется» с Саудовской Аравией.