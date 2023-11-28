В пермском суде назвали любимые отели главы Минэка РФ Решетникова

«Во время командировок в Москву Решетников и Хотулев останавливались в Radisson hotel, стоимость одного номера в сутки для каждого составляла 88 тысяч рублей. Находясь в Санкт-Петербурге, оба проживали в Palace Bridge hotel со стоимостью номера в 79 тысяч рублей в сутки», — передает из зала суда корреспондент URA.RU слова стороны защиты, которая оглашает документы.
Также стало известно, что Решетников и его помощник всегда летали бизнес-классом «Аэрофлота», а также обязательно посещали vip-зал в Шереметьево и зал официальных делегаций в Пулково. Так, за сентябрь 2017 года Решетников и Хотулев потратили на vip-зал в Шереметьево 36 тысяч, в октябре — 66 тысяч, а в ноябре — 96 тысяч рублей. Все это было оплачено из бюджета Пермского края.
Уголовное дело о хищении 67,7 млн рублей из средств фонда «Содействие 21 век» было возбуждено против экс-директора фонда Елены Найдановой и экс-зампредседателя правительства Пермского края Елены Лопаевой. Найданова во время судебного разбирательства сбежала из страны. В своих показаниях, которые были оглашены в суде после побега, она сказала, что обналичивала деньги под руководством Лопаевой для того, чтобы тратить их на экс-губернатора Прикамья Решетникова. Лопаева же своей вины не признает, она утверждает, что ее оговорили. Решетников заявлял, что личные нужды оплачивал всегда сам.