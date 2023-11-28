12:46 (мск), источник: Ведомости
Госдума и правительство перейдут на электронный документооборот
Госдума и правительство перейдут на электронный документооборот, сообщили в пресс-службе нижней палаты.
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Проекты федеральных законов будут поступать от кабинета министров только в электронном виде. Работа по подготовке дорожной карты по переходу на электронный документооборот поручено руководителю аппарата Госдумы Игорю Дивейкину.
Решение было принято по итогам совещания у председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Летом правительство поддержало законопроект, который позволит фигурантам уголовных дел и следователям обмениваться процессуальными документами в электронном виде. Депутаты Госдумы предложили дополнить УПК положениями, устанавливающими, что ходатайство, заявление, жалоба, представление, требование, не содержащие охраняемую федеральным законом тайну, могут быть поданы прокурору, следователю, и другим в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.
В 2020 г. была утверждена концепция развития электронного документооборота в хозяйственной деятельности. Согласно документу, до конца 2024 г. в электронную форму должны быть переведены 95% счетов-фактур (кроме отнесенных к гостайне) и 70% транспортных и товарных накладных. Поэтапная реализация концепции также позволит ежегодно начиная с 2022 г. увеличивать число электронных документов не менее чем на 20%.
Как отмечал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, Россия должна стремиться не столько к переходу с бумажного документооборота на электронный, сколько к обмену данными. По его словам, сейчас экономические агенты скорее пытаются имитировать традиционную «бумажную жизнь» в электронном формате.