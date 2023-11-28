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12:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Всех министров нижегородского правительства назначили на свои должности

После переназначения губернатора все министры сложили свои полномочия.

Источник: Комсомольская правда

Все министры нижегородского правительства назначены на свои должности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, 26 сентября Глеба Никитина избрали губернатором региона. После этого все правительство нижегородской области сложило свои полномочия. Последним министром, который работал в статусе исполняющий обязанности был Роман Воробьев, однако недавно его назначили министром лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Напомним, недавно экс-глава нижегородского отделения Народного фронта Алексей Алехин возглавил департамент Минобрнауки РФ.

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