12:58 (мск), источник: Комсомольская правда
Всех министров нижегородского правительства назначили на свои должности
После переназначения губернатора все министры сложили свои полномочия.
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Все министры нижегородского правительства назначены на свои должности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно информации, 26 сентября Глеба Никитина избрали губернатором региона. После этого все правительство нижегородской области сложило свои полномочия. Последним министром, который работал в статусе исполняющий обязанности был Роман Воробьев, однако недавно его назначили министром лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
Напомним, недавно экс-глава нижегородского отделения Народного фронта Алексей Алехин возглавил департамент Минобрнауки РФ.