13:35 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Шохрух Шорахметов освобожден от должности главы Комитета по конкуренции
Ранее президент указал на серьезные недостатки в деятельности Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.
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Шохрух Шорахметов освобожден от должности председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает УзА.
Напомним, что в начале ноября во время видеоселекторного совещания президент указал на серьезные недостатки в деятельности Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей. В связи с этим было поручено рассмотреть вопрос о праве Ш. Шорахметова занимать должность председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.