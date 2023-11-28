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13:35 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Шохрух Шорахметов освобожден от должности главы Комитета по конкуренции

Ранее президент указал на серьезные недостатки в деятельности Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

Источник: Youtube

Шохрух Шорахметов освобожден от должности председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает УзА.

Напомним, что в начале ноября во время видеоселекторного совещания президент указал на серьезные недостатки в деятельности Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей. В связи с этим было поручено рассмотреть вопрос о праве Ш. Шорахметова занимать должность председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

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