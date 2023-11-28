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14:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Екатеринбургские депутаты будут лишать себя мандатов за прогулы заседаний

Депутаты Екатеринбургской городской думы одобрили поправки в Устав города о лишении депутатов мандатов за прогулы заседаний.

За соответствующие изменения проголосовали все 28 депутатов на заседании 28 ноября.

Как сообщалось ранее, депутата могут досрочно лишить полномочий, если он будет пропускать все заседания в течение шести месяцев подряд. На заседании уточнили, что речь идет именно о прогулах без уважительной причины.

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