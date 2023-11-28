14:34 (мск), источник: Коммерсантъ
Екатеринбургские депутаты будут лишать себя мандатов за прогулы заседаний
Депутаты Екатеринбургской городской думы одобрили поправки в Устав города о лишении депутатов мандатов за прогулы заседаний.
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За соответствующие изменения проголосовали все 28 депутатов на заседании 28 ноября.
Как сообщалось ранее, депутата могут досрочно лишить полномочий, если он будет пропускать все заседания в течение шести месяцев подряд. На заседании уточнили, что речь идет именно о прогулах без уважительной причины.