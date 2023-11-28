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16:22 (мск), источник: РБК

Баку выразил протест США, ФРГ и Франции из-за незаконных расчетов

Азербайджан предъявил указанным странам претензии из-за финансирования новостного портала AbzasMedia. Там публиковались расследования фактов коррупции властей, трех журналистов издания недавно арестовали за «контрабанду валюты».

Источник: AP 2023

В МИД Азербайджана вызвали посла Франции и временных поверенных Германии и США, им выразили протест из-за незаконных финансовых операций, говорится в заявлении дипведомства.

«Было отмечено, что новостной портал “Абзасмедиа” с участием организаций, зарегистрированных в этих странах, осуществляет незаконные финансовые операции, а посольства указанных стран также были вовлечены в эту деятельность, и было высказано серьезное возражение против этой деятельности», — сказано в публикации.

Азербайджанский МИД отметил, что в соответствии с законодательством страны финансирование местных СМИ зарубежными физическими и юридическими лицами или госструктурами не допускается. Кроме того, выделение финансирования проектам, не прошедшим регистрацию, является нарушением законодательства о грантовой поддержке.

Среди организаций, нарушивших правила предоставления грантов, называются Агентство международного развития США, FreedomNow (оказывает юридическую помощь пострадавшим от «правительственных репрессий»), New Democracy Fund (поддерживает проекты по развитию и обеспечению демократии и прав человека в странах «Восточного соседства ЕС»).

Действия посольств и принадлежащих им организаций на территории Азербайджана являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, добавили в азербайджанском МИДе.

«Азербайджанская сторона жестко осудила эту деятельность, которая противоречит законодательству нашей страны и направлена на вмешательство во внутренние дела страны, и проинформировала, что в связи с указанными фактами она оставляет за собой право принимать соответствующие меры в соответствии с национальным законодательством», — отмечает дипведомство.

РБК направил запросы в издание Abzas Media, посольства США, Германии и Франции в Азербайджане.

Проект AbzasMedia был основан в 2016 году. «Инициатива представляет собой свободную и профессиональную новостную платформу, распространяющую информацию на азербайджанском языке», — говорится на сайте организации.

20—21 ноября были задержаны трое журналистов AbzasMedia — директор Ульви Гасанлы, его заместитель Мохаммед Кекалов и главный редактор Севиндж Вагифгазы. Их обвинили в «предумышленной контрабанде иностранной валюты» — полиция сообщила, что нашла в редакции €40 тыс. Гасанлы утверждает, что деньги подбросили. Все журналисты арестованы.

В защиту Гасанлы, Кекалова и Вагифгазы выступили несколько международных организаций — Amnesty International, Human Rights Watch, Международная и Европейская федерации журналистов. В своих заявлениях они связывают арест журналистов с их работой, в частности расследованиями коррупции в стране. Они призвали освободить Гасанлы, Кекалова и Вагифгазы.

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