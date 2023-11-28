Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Албании

Касым-Жомарт Токаев поздравил Байрама Бегая с Днем независимости Республики Албания.
«Сегодня Албания добивается значительных успехов в области устойчивого развития, повышения благосостояния населения и укрепления своего авторитета на международной арене. Желаю, чтобы Ваша страна и впредь продвигалась по пути поступательного развития и процветания», — говорится в телеграмме.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Байраму Бегаю успехов в его ответственной деятельности, а дружественному албанскому народу — благополучия. На официальном туристическом портале Албании говорится, что это государство в западной части Балканского полуострова. 28 ноября 1912 года была провозглашена национальная независимость Албании (от Османской империи).
На Влорской ассамблее было создано первое албанское правительство во главе с Исмаилом Кемали. В 1920 году Лушнянский конгресс провозгласил Тирану столицей Албании — в том же году страна присоединилась к «Лиге наций».